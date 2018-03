Man steekt ex-vrouw dood bij gerechtsgebouw

Op het parkeerterrein van het gerechtsgebouw van het West-Vlaamse Veurne is woensdag een zestigjarige vrouw doodgestoken door haar ex-partner. De man (68) sloeg op de vlucht, maar werd later opgepakt in zijn woonplaats Lo-Reninge, meldt het Openbaar Ministerie

Het slachtoffer en de man hadden net een zitting bij de familierechtbank achter de rug om de echtscheiding te regelen. De zitting verliep rustig. Toen ze na afloop op de parkeerplaats enkele spullen uitwisselden, stak de man met een priem in de hartstreek van de vrouw. Hulp kwam te laat. De vrouw overleed ter plekke.

Het motief van de man is onduidelijk. Hij wordt donderdag voorgeleid. Onderzoek moet uitwijzen of hij met voorbedachten rade handelde.