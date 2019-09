Man schuldig aan moord op Belgische burgemeester

Een twaalfkoppige volksjury heeft donderdag de 20-jarige Nathan D. schuldig verklaard aan moord op burgemeester Alfred Gadenne van de Zuid-Belgische plaats Moeskroen. D. sneed twee jaar geleden de keel van Gadenne door. De strafmaat wordt later bekend.

De burgemeester werd op 11 september 2017 om het leven gebracht op de begraafplaats van zijn stad. D. werd vrijwel direct opgepakt en bekende al snel. Hij Hij handelde naar eigen zeggen uit wraak. De man hield de burgemeester verantwoordelijk voor het ontslag van zijn vader, die in 2015 een eind aan zijn leven had gemaakt.

D. bood eerder deze week in het assisenhof in Bergen zijn excuses aan aan de familie van het slachtoffer. „Ik zou de zaken willen veranderen, maar dat is onmogelijk.”