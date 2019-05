Man blijft vastzitten voor moord studente

De 39-jarige Steve B., die bekentenissen heeft afgelegd in de zaak van de Belgische studente Julie Van Espen, blijft vastzitten op verdenking van moord. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Antwerpen bekendgemaakt na een zitting van de raadkamer. De man was daar zelf niet aanwezig.

Van de verdachte wordt ook een nieuw, gedetailleerd DNA-profiel opgesteld, aldus het parket. Met dat DNA-profiel gaat justitie onderzoeken of B. mogelijk betrokken is bij onopgeloste verkrachtingen of moorden.

De 23-jarige vrouw werd zaterdag omgebracht toen zij per fiets op weg was naar een afspraak in Antwerpen. Maandag werd haar lichaam in het Albertkanaal gevonden, kort nadat B. was opgepakt. Hij was op camerabeelden te zien met het fietsmandje van de studente.

Volgens B’s advocaat „werkt hij mee aan het onderzoek”. De raadsman vroeg „om rust en sereniteit” rond het dossier.