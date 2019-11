Man bijna twee keer zo vaak op tv als vrouw

Mannen verschijnen bijna twee keer zo vaak in talkshows, nieuws- en amusementsprogramma’s op televisie als vrouwen. Vrouwen komen nog minder vaak in beeld als deskundige, opiniemaker of correspondent, blijkt uit een steekproef van het Commissariaat voor de Media.

„Er is nog een wereld te winnen”, concludeert minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie), die het Commissariaat aan het werk had gezet. De politiek moet terughoudend zijn om zich met het beleid van media te bemoeien, erkent de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Maar ze vindt „het wel belangrijk dat media zich ervan bewust zijn” dat „onevenwichtige representatie” op tv een ouderwetse rolverdeling in stand houdt.

In alle non-fictieprogramma’s samen is het aandeel van vrouwen 36,6 procent, constateren de onderzoekers. In nieuws- en actualiteitenprogramma’s is dat precies een op de drie. Het aantal vrouwelijke presentatoren haalt het percentage wat omhoog, maar het gebrek aan vrouwelijke experts drukt het juist. Vrouwelijke ‘nieuwsbronnen’ zijn bovendien vaak jonger en komen aan het woord over ‘softere’ onderwerpen als zorg en cultuur. Vrouwen komen vaker in beeld op commerciële zenders dan bij de publieke omroep.

Van Engelshoven laat het onderzoek over twee jaar nog eens uitvoeren.