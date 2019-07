Makkelijker lening voor laadpaal appartement

Eigenaren van koopappartementen kunnen voortaan makkelijker samen financiering krijgen om laadpunten voor elektrische auto’s te plaatsen in bijvoorbeeld de gezamenlijke parkeerkelder. Zij kunnen daarvoor per direct aankloppen bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). Zij wil zo een drempel voor elektrisch rijden wegnemen. Verenigingen van eigenaren (VVe’s) met minstens tien leden kunnen bij het fonds nu al relatief voordelig geld lenen voor energiebesparende maatregelen. Ook laadpalen gaan onder die regeling vallen.

Van Veldhoven vindt het goed nieuws dat die mogelijkheid er komt. „Ik wil dat elektrisch rijden steeds aantrekkelijker en betaalbaarder wordt, voor elke automobilist”, aldus de staatssecretaris. „Het laden van je auto moet net zo makkelijk worden als het laden van je mobiele telefoon.”

Haar ministerie heeft eenmalig een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat geld komt uit een bestaand potje dat bestemd is voor klimaatbeleid. Daarnaast wordt gewerkt aan eenvoudigere regels rond het plaatsen van laadpalen door VvE’s.

Het Nationaal Energiebespaarfonds stimuleert particuliere woningeigenaren om te verduurzamen. Daarvoor is in totaal 600 miljoen euro beschikbaar. Het fonds is gefinancierd door de Rijksoverheid, Rabobank, ASN bank en de Council of Europe Development Bank (CEB).