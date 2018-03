Makkelijke, maar ook matte avond voor PVV-leider Wilders

PVV-leider Wilders had woensdag een makkelijke avond: in alle dertig plaatsen waar zijn partij deelnam aan de verkiezingen, haalde de PVV één of meer zetels. Maar het was ook een matte avond: de winst viel lager uit dan verwacht.

De feestvreugde is bij de eerste exitpoll eigenlijk al meteen bedorven. In Rotterdam, waar Wilders met veel bombarie de strijd aanging met Leefbaar Rotterdam, blijft de PVV steken op een schamele 2 zetels – tegen 11 voor zijn grote concurrent.

De PVV deed in 2014 mee in twee gemeenten: Almere en Den Haag. In beide plaatsen levert de partij nu in: 3 en 5 zetels.

In 28 andere gemeenten stond de PVV voor het eerst op het stembiljet. Op al die plekken komt de partij in de raad. Stevige winst is er in Nissewaard (5 zetels), Rucphen, Venlo en Terneuzen (4). In Tholen blijft de partij steken op 2 zetels. In Urk op 1, tot opluchting van lijsttrekker Wakker. Hij stond als enige op de kieslijst.

Hoewel de PVV er fors op vooruitgaat (van 16 naar 76 raadszetels), kreeg de partij in bijna alle plaatsen waar ze meedeed minder stemmen dan bij de laatste Kamerverkiezingen. Wilders reageerde desondanks tevreden: „Ons belangrijkste doel, het PVV-geluid nu in dertig gemeenten te laten horen, is behaald.”