Macron voor kort bezoek langs bij Rutte

De Franse president Emmanuel Macron brengt woensdag een kort bezoek aan Den Haag voor overleg met premier Mark Rutte. Als het gaat om de toekomst van de Europese Unie verschillen hun ideeën nogal.

Dat de ontmoeting plaatsvindt aan de vooravond van een Europese top van staatshoofden en regeringsleiders is „puur toeval”, zei Rutte dinsdag in de Tweede Kamer. Het stond al lang in de planning. Rutte is al twee keer bij Macron in Parijs langs geweest.

Volgens Rutte gaat het gesprek over onder meer de Europese buitengrenzen, het wegnemen van grondoorzaken van migratie en een ambitieus klimaatbeleid. Het zijn onderwerpen waar beide leiders graag samen optrekken.

Maar Nederland is niet zo enthousiast over plannen van Macron over de Europese integratie. Hij wil het tempo van hervormingen opvoeren. Rutte ziet daar niets in. Europese landen moeten eerst hun oude afspraken maar eens nakomen, zei hij onlangs in Berlijn tijdens een speech over de toekomst van Europa.

Voor Macron langsgaat bij de premier, gaat hij eerst op audiëntie bij de koning.