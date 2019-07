Macron noemt top over EU-functies mislukking

De Franse president Emmanuel Macron vindt de top over de verdeling van de hoogste EU-functies „een mislukking”. Dat zei hij na afloop van de marathonzitting in Brussel, die door EU-president Donald Tusk is geschorst tot dinsdagmorgen. Volgens Macron moeten de regels om de voorzitter van de Europese Commissie te benoemen grondig worden veranderd.

„Niemand kan tevreden zijn met dit resultaat na zo veel uren onderhandelen”, zei Macron. Hij wijt het uitblijven van een deal over de opvolging van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, waarvoor Frans Timmermans in de race is, aan politieke verdeeldheid onder de Europese christendemocraten, aangesloten bij de EVP. Volgens hem tasten de verdeeldheid tussen Oost- en West-Europese EVP-leiders en „persoonlijke problemen” de geloofwaardigheid van de top aan. Een tiental vooral Oost-Europese leiders verzet zich tegen Timmermans.

Bondskanselier Angela Merkel, wier partij tot de EVP behoort, zei hoopvol te zijn dat de onderbreking „tot nieuwe inzichten” en een compromis zal leiden. Ze wil een zo groot mogelijke consensus. „Nu lijkt het een mislukking, maar als er later problemen komen zal men ons vragen waarom we niet nog een dag langer hebben onderhandeld.”