‘Machtsmisbruik’ fiscus in toeslagenaffaire

De Tweede Kamer oordeelt hard over de affaire rond kinderopvangtoeslagen bij de Belastingdienst. Die bracht honderden gezinnen in de problemen door ten onrechte hun toeslagen stop te zetten. Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel heeft al excuses aangeboden en een tegemoetkoming beloofd. Maar daarmee is hij nog niet van de kwestie af.

Het optreden van de fiscus lijkt op "machtsmisbruik”, vindt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Volgens zijn collega Bart Snels van GroenLinks hebben mensen "het gevoel dat zij gemangeld worden door een anonieme bureaucratie waar zij nooit tegenop kunnen”. Ook coalitiepartijen zijn kritisch. Volgens CDA’er Pieter Omtzigt heeft de Belastingdienst "straffeloos” regels overtreden waardoor gezinnen die niets fout deden, al vijf jaar in de problemen zitten.

Er lag veel druk op de Belastingdienst om misbruik te bestrijden, nadat in 2013 massale fraude door Bulgaren met zorg- en huurtoeslagen aan het licht was gekomen. Snel erkende opnieuw dat de Belastingdienst in de jacht op mogelijke fraudeurs "de menselijke maat” uit het oog is verloren.