Machinist vervolgd voor treinramp België

De machinist van de stoptrein die in 2010 verongelukte in het Belgische Buizingen wordt in staat van beschuldiging gesteld. Bij de ramp vielen negentien doden. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de treinbestuurder door een rood licht is gereden, maar dat ontkent hij.

Ook spoorbedrijf NMBS en spoorbeheerder Infrabel zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechter. Zij zijn volgens de onderzoeksrechter nalatig geweest bij de beveiliging van de treinstellen en de spoorinfrastructuur.

Bij het ongeluk op 15 februari 2010 botste een stoptrein tegen een intercity. Negentien mensen kwamen om en er vielen 310 gewonden, van wie elf ernstig. Het onderzoek heeft erg lang geduurd, onder meer vanwege de ingewikkelde technische situatie op de plek van de botsing.

Het proces gaat mogelijk in juni van start.