Maatregelen na coronabesmettingen op nertsenhouderijen

Bij twee nertsenhouderijen in de Brabantse plaatsen Milheeze en Beek en Donk zijn dieren besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten. Op de boerderijen en in de nabije omgeving zijn maatregelen getroffen. Zo wordt geadviseerd in een straal van 400 meter rond de bedrijven niet te wandelen of fietsen.

Op beide bedrijven waren medewerkers die symptomen vertoonden die kunnen wijzen op een coronabesmetting, al is dat niet met een test bevestigd. „De besmetting bij de nertsen lijkt daarmee een geval te zijn van een infectie van mens op dier”, aldus Schouten. Het RIVM gaat er vooralsnog niet van uit dat de besmettingen bij nertsen een extra risico opleveren voor de volksgezondheid.

Om te voorkomen dat het virus zich verspreidt naar andere nertsenhouderijen, mogen dieren de getroffen bedrijven niet verlaten en mag ook geen mest worden afgevoerd. Voor het personeel gelden extra hygiënemaatregelen. Ook wordt geadviseerd bij het schoonmaken van de stallen geen hogedrukspuit te gebruiken. In de buurt van de bedrijven worden stof- en luchtmonsters genomen.

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) zegt dat bekend was dat fretten en katachtigen gevoelig kunnen zijn voor het virus. „Dat staat ook in de brief van de minister. Daar scharen we ons volledig achter. Ook achter de aanpak van de minister. Verder willen we het vervolgonderzoek afwachten”, aldus directeur Wim Verhagen. De NFE kon nog niks zeggen over verdere mogelijke gevolgen en of er nu zorgen zijn onder de nertsenhouders.