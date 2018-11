Maatregelen na abrupt faillissement ziekenhuizen

Na het faillissement van ziekenhuizen in Flevoland en Amsterdam dwong de Kamer minister Bruins tot actie. Welke afspraken zijn er gemaakt?

Of het Slotervaartziekenhuis in afgeslankte vorm een doorstart kan maken, is ter beoordeling van de curator. Bruins en de Kamer stellen daar op voorhand geen minimumeisen aan.

Bruins moet zich uitdrukkelijk gaan bemoeien met de overname of de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. De Kamer vindt dat er in Flevoland minimaal een spoedeisende hulp en een voorziening voor acute verloskunde intact moeten blijven, als onderdeel van een basisziekenhuis.

Bruins mag met verzekeraars afspraken maken over het overhevelen van ziekenhuistaken naar huisartsen, maar moet vooraf wel in kaart brengen welke vormen van ziekenhuiszorg er voor Flevoland behouden moeten blijven. Daarbij moet hij rekening houden met een aantal specifieke regiokenmerken, zoals de grote populatie ouderen en chronisch zieken, het grote aantal inwoners met een lage financiële draagkracht en het relatief hoog geboortecijfer in bijvoorbeeld de gemeente Urk.

Bruins gaat de mogelijkheden van een alarmeringssysteem voor noodlijdende ziekenhuizen in kaart brengen. Bestuurders en interne toezichthouders zouden daarbij wettelijk verplicht moeten worden om dreigende veiligheids- of kwaliteitsproblemen te melden bij de zorginspectie of de NZa.

Bruins moet in kaart brengen welke streekziekenhuizen een regionale spilfunctie vervullen. Vervolgens moet hij bevorderen dat alle zorgaanbieders in die regio eerst gezamenlijk afspraken maken over de continuïteit van de zorg, vóór de gedwongen sluiting van zo’n ziekenhuis.

Om in situaties van wanbestuur een dreigend faillissement af te wenden, zou het ministerie de mogelijkheid moeten krijgen eerst een bewindvoerder te benoemen die misschien nog orde op zaken kan stellen.

Bruins moet inventariseren of zorgverzekeraars een eigen crisisfonds kunnen openen, zodat de afbouwfase na een ziekenhuisfaillissement in de toekomst verantwoord kan verlopen.