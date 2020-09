Luchtvaartmaatschappijen moeten vliegtickets nu snel terugbetalen

Luchtvaartmaatschappijen moeten het geld van vluchten die na 1 oktober worden geannuleerd binnen zeven dagen terugbetalen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen dinsdag aan de Tweede Kamer na overleg tussen de Inspectie voor de Luchtvaart en Leefomgeving (ILT) en de luchtvaartbranche.

Het geld van vluchten die vóór 1 oktober worden geannuleerd moet „zo spoedig mogelijk, maar maximaal binnen zestig dagen na de aanvraag terugbetaald zijn”, aldus de minister. Luchtvaartmaatschappijen die zich niet aan de afspraken houden, kunnen onder toezicht worden gesteld. De ILT sprak met KLM, Transavia, TUI, Corendon en Vueling, maar zegt ook het gedrag van andere maatschappijen in de gaten te houden.

Aan het begin van de coronacrisis werd toegestaan dat passagiers een voucher in plaats van hun geld terugkregen als een vliegreis was geannuleerd. Inmiddels krijgen passagiers bij vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen weer de keuze tussen terugbetaling, een vervangende vlucht of een voucher. Alleen de Spaanse prijsvechter Vueling Airlines geeft volgens de inspectie nog niet duidelijk aan welke keuzes reizigers hebben nadat een vlucht is geannuleerd. Vueling moet dit per 1 oktober op orde hebben.