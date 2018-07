Luchtmacht helpt bij blussen bosbrand Texas

De Koninklijke Luchtmacht assisteert momenteel bij het blussen van een grote bosbrand bij Fort Hood in de Verenigde Staten. Het 302 Squadron, dat in die omgeving zijn thuisbasis heeft, gebruikt daarbij een grote Chinook-transporthelikopter.

Volgens de luchtmacht staat een groot gebied dat grenst aan de basis in de staat Texas in brand. De Amerikaanse commandant heeft de Nederlanders gevraagd te helpen met blussen. Zij zijn daar met vier Chinooks en acht Apache-gevechtshelikopters gestationeerd voor training en opleidingen.

De bemanningen van de Chinook hebben in de afgelopen twee dagen vijftig ladingen van circa 7000 liter water over de brandhaarden uitgestort. Ondanks alle inspanningen is het vuur nog niet gedoofd en gaat het bluswerk door. „We bekijken per dag wat nodig is”, aldus een woordvoerster van de luchtmacht.