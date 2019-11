Luchtalarm blijft voorlopig

Het luchtalarm dat iedere eerste maandag van de maand te horen is, blijft voorlopig. Het kabinet wilde van de sirenes af, maar komt tegemoet aan de bezwaren van de Tweede Kamer.

Het luchtalarm zou na volgend jaar verdwijnen en plaatsmaken voor het digitale waarschuwingssysteem NL-Alert. Dat was al een jaar later dan gepland. Maar de Kamer hield zijn twijfels. Kamerleden vragen zich af of NL-Alert bij een ramp al wel iedereen weet te bereiken.

Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt „het draagvlak en vertrouwen essentieel”, schrijft hij aan de Kamer. Hij gaat volgend najaar kijken of het luchtalarm in 2022 alsnog kan verdwijnen.

Na volgend jaar kunnen de sirenes nog vier jaar mee, aldus de minister. Daarna moet het systeem worden vervangen, en dat kost minstens 56 miljoen euro.