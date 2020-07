LTO is blij met lichtpuntje, maar nog steeds boos op Schouten

Landbouworganisatie LTO Nederland noemt de voermaatregel van het kabinet „een afgang” voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De organisatie is boos dat de maatregel nog niet is geschrapt. Aan het eind van het debat zag de organisatie nog een klein lichtpuntje.

Een door de Kamer aangenomen motie van Kamerleden Geurts (CDA) en Harbers (VVD) zet minister Schouten aan om het alternatieve voorstel vanuit de sector door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving.

De frustraties en emoties bij melkveehouders zitten volgens LTO hoog. „Door gebrek aan politieke lef en juridische tunnelvisie hangt er nog altijd een voermaatregel boven de markt die de sector in rep en roer brengt”.

In het Kamerdebat was de minister volgens LTO „zeer terughoudend” en gaf ze zelfs aan dat boeren er rekening mee moeten houden dat de voerregeling er toch komt. „Afgelopen weken zijn er vanuit de sector verschillende alternatieve voorstellen aan het ministerie gedaan. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd die uiteindelijk niets hebben opgeleverd”, schrijft de organisatie in een reactie.