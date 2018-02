Lot Dijkstra’s donorwet in handen Eerste Kamer

Het is dinsdag erop of eronder voor het voorgestelde nieuwe donorsysteem van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). De senaat buigt zich voor de tweede week op rij over het plan om mensen voortaan donor te laten zijn, tenzij ze daar bezwaar tegen maken. Nu moeten mensen zich nog expliciet aanmelden als donor. Diverse fracties toonden zich vorige week zeer sceptisch.

Vooral de steun van de PvdA is cruciaal voor Dijkstra. In de Tweede Kamer stemde slechts een enkele sociaaldemocraat tegen, maar senator Jopie Nooren stelde vorige week namens haar fractie nog veel vragen. Net als Maria Martens van het CDA vroeg Nooren of actieve donorregistratie niet een te grote inbreuk maakt op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Ook de rol van de nabestaanden kwam veelvuldig aan bod. Nooren en Martens uitten vorige week hun zorgen dat in het nieuwe systeem mogelijk organen van overledenen worden gebruikt, tegen de wil van de nabestaanden in.

Het debat werd uiteindelijk geschorst en de senatoren vroegen Dijkstra om een brief met nadere toelichting. Die stuurde de initiatiefneemster vrijdag naar de senaat. Daarin schreef ze onder meer dat nabestaanden in het nieuwe systeem net als nu altijd nog orgaandonatie tegen kunnen houden, ofschoon ze geen formeel vetorecht krijgen. Dinsdag moet blijken of ze hiermee voldoende Eerste Kamerleden over de streep heeft weten te trekken.

De stemming over het plan wordt - mits het debat dinsdag wordt afgerond - volgende week gehouden.