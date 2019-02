Londen en Brussel op zoek naar uitweg

De hoofdonderhandelaars voor de brexit, Michel Barnier namens de EU en de Brit Stephen Barclay, ontmoeten elkaar maandagavond in Brussel. Ze gaan praten over een mogelijke uitweg voor de impasse rond het vertrek van de Britten uit de EU per 30 maart.

Barnier heeft gemeld „uit te kijken naar de ontmoeting” en te zullen „luisteren naar hoe het Verenigd Koninkrijk een uitweg ziet.”

Premier Theresa May en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker kwamen vorige week overeen dat hun teams in gesprek gaan over een oplossing waarmee het Britse parlement de afspraken over een ordelijke brexit kan goedkeuren. Het Lagerhuis wil dat het terugtrekkingsverdrag wordt opengebroken vanwege de zogenoemde backstop, een regeling die moet garanderen dat er geen harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland komt na de brexit.

„De EU zal het terugtrekkingsverdrag niet heropenen”, aldus Barnier. Wel staat de EU open voor een aanpassing van de bij het scheidingsverdrag horende politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel, stelt hij.