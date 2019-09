Londen dient brexitvoorstellen bij EU in

De Britse regering heeft nieuwe schriftelijke brexitvoorstellen ingediend in Brussel. Dat bevestigt een woordvoerster van de Europese Commissie. De Britse brexithoofdonderhandelaar Stephen Barclay heeft vrijdag een onderhoud hierover in Brussel met Michel Barnier, de onderhandelaar namens de EU, zei ze.

„De Europese Commissie heeft documenten uit Londen ontvangen. Op basis hiervan zullen donderdag en vrijdag technische gesprekken worden gehouden, en vrijdag op politiek niveau”, aldus de woordvoerster. Ze ging niet in op de inhoud maar herhaalde dat de EU een akkoord over het vertrek van de Britten uit de EU „wenselijk” vindt.

Barclay zei donderdag in Madrid dat Groot-Brittannië een deal wil. „De tijd is kort, er zijn nog maar 42 dagen voor we uit de EU vertrekken, maar dat is genoeg voor een akkoord.”