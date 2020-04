Lokale afdelingen steunen Azarkan in strijd met bestuur DENK

Lokale partijafdelingen en de jongerenbeweging scharen zich achter fractievoorzitter Farid Azarkan van DENK. Die wil dat het bestuur van de partij terugtreedt om zo uit de crisis in de partij te komen.

De beide oprichters van DENK, Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Özturk, zijn in een bitter gevecht verwikkeld. Kuzu was tot vorige maand de politiek leider van DENK en Özturk is nog steeds voorzitter van het bestuur.

Onlangs bleek dat een buitenechtelijke affaire de aanzet was voor het opstappen van Kuzu. Hij beschuldigt fractiegenoot Öztürk ervan misbruik te hebben gemaakt van de kwestie. Hij beticht hem van „politieke broedermoord”.

Azarkan hoopte deze week de brand te blussen door het bestuur incluis Özturk te vervangen door een interim-bestuur. Het bestuur gaf eerder vrijdag een verklaring uit hierin niet mee te gaan. Het wil de zaak beslechten tijdens de algemene ledenvergadering op 6 juni.

Ook wil het bestuur een onafhankelijk onderzoek naar het conflict beginnen. Dat kan niet volgens Azarkan, omdat Öztürk zelf bij de ruzie betrokken is.

Ook Kuzu reageerde op het plan op Twitter: „Dit is exact waarom het bestuur onder leiding van Öztürk incapabel is. Je kan niet geloofwaardig integer onafhankelijk onderzoek doen naar je eigen handelen. Het wegwuiven van de oproep van Azarkan maakt de samenwerking in de fractie er ook niet makkelijker op!”