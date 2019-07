Lof voor speech en optreden Von der Leyen

Ursula von der Leyen heeft indruk gemaakt met haar speech en presentatie dinsdagmorgen in Straatsburg. De kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, die begon in vlekkeloos Frans, overschakelde op Engels en eindigde in het Duits, oogstte daarover ook van tegenstanders lof van binnen en buiten het Europees Parlement.

Volgens Luuk van Middelaar, historicus en oud-speechschrijver voor EU-president Herman van Rompuy, was haar toespraak in het hol van de leeuw „excellent”. „Concrete voorstellen, een gezaghebbende stem en geloofwaardige passie. Geen grappen, maar dat is een welkom contrast met de vrijpostige Juncker”. Zelf zei de beoogde opvolger van Jean-Claude Juncker per 1 november dat „een speech maar een speech is. Het gaat om het politieke programma.”

Von der Leyen heeft 374 stemmen nodig om de topbaan binnen te halen. Er wordt vanaf 18.00 uur schriftelijk gestemd. Afwezigheid en onthoudingen tellen als tegenstem. De uitslag wordt op zijn vroegst om half 8 verwacht.