Lof én kritiek op plan voor verbinding tussen Gaza en Westelijke Jordaanoever

Prachtig dat de ChristenUnie, uitgerekend samen met D66, deze week in de Tweede Kamer pleitte voor een rechtstreekse verbinding tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Maar die komt er natuurlijk niet.

„Ik steek er mijn hand voor in het vuur”, zei de Palestijnse christen Nabil Sahhar vrijdagmiddag tijdens het Israëlcongres van ChristenUniejongerenorganisatie PerspectieF in de Kandelaarkerk te Amersfoort. „Met die verbinding wordt het niks.”

Want, legde hij uit: „Israël wil het niet. En wat Israël niet wil, gebeurt niet.”

Journaliste Anna Krijger was een stuk positiever: „Ik vind het hoopgevend dat twee partijen met zulke uiteenlopende ideeën, CU en D66, het met elkaar eens zijn geworden en samen het initiatief hebben genomen om te pleiten voor die corridor.” Ze sprak daar haar waardering voor uit. „Je hoeft niet minder van Israël te gaan houden om ook voor de Palestijnen op te komen”, zei ze. „Mijn ervaring is dat christenen een groot hart hebben. Daar passen de Gazanen makkelijk bij.”

CU-Kamerlid Voordewind vertelde dat zijn D66-collega Sjoerdsma en hij het eens een keer heel anders wilden aanpakken. „We wilden niet in de oude groef blijven hangen.” Veel andere partijen waren daar heel positief over.

En misschien, reageerde hij richting Sahhar, lukt het inderdaad niet om de verbinding tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever tot stand te brengen. „Ik heb geen idee of het wat wordt. Maar hoop doet leven. En wellicht slagen andere projecten wel. We moeten creatief blijven nadenken. Anders kunnen we net zo goed thuis blijven.”