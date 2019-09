Locatiegegevens 112-beller altijd naar politie

Telecombedrijven moeten de locatiegegevens van mensen die 112 bellen kosteloos verstrekken aan de hulpdiensten die het noodoproepnummer beheren. EU-landen moeten ervoor zorgen dat bedrijven dit naleven, ook als de mobiele telefoon geen simkaart bevat.

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak die een Litouwse rechter had voorgelegd. Een 17-jarig meisje uit dat land was in 2013 ontvoerd, verkracht en levend verbrand in de kofferbak van een auto. Terwijl zij daar was opgesloten, belde zij tien keer het Europese alarmnummer 112 om om hulp te vragen. Het nummer van de mobiele telefoon verscheen echter niet op het display van de alarmcentrale, waardoor haar locatie niet kon worden vastgesteld.

De Europese regels verplichten lidstaten, voor zover dit technisch mogelijk is, om de locatie „zo betrouwbaar en nauwkeurig” mogelijk direct door te geven, aldus het hof in Luxemburg. Als een land in gebreke blijft, kan de overheid aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Het is in dit geval aan de Litouwse rechter om hierover te oordelen.