Live: Debat tussen Baudet en Van der Staaij

Tijdens de eerste Nacht van Gouda gaan fractievoorzitter van Forum voor Democratie Baudet en fractievoorzitter van de SGP Van der Staaij met elkaar in debat.

Het RD verzorgt een live-uitzending. Die is op dit moment hier live te volgen. Na het debat is de avond ook geheel terug te zien. Debatleider is Bart Jan Spruyt.

De avond is onderdeel van het Studium Generale-programma van Driestar educatief.

Thema’s die aan de orde zullen komen zijn het christelijk geloof, de joods-christelijke traditie, cultuurchristendom en het onbehagen in de samenleving.