Liquidatie schokt ook Vlaamse advocaten

De moord op advocaat Derk Wiersum schokt ook de beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten. „De Orde van Vlaamse Balies is verbouwereerd door de moord die gepleegd werd op een advocaat in Amsterdam. Het feit dat een advocaat wegens de uitoefening van zijn beroep wordt doodgeschoten is onaanvaardbaar en is verontrustend”, meldt de organisatie in een verklaring op haar website.

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle ruim 10.500 Vlaamse advocaten. „De OVB biedt zijn deelneming aan de familieleden en vrienden van mr. Derk Wiersum en wenst zijn solidariteit te betuigen aan de Nederlandse advocaten.”