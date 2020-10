Linkse partijen: Half miljard extra voor begroting Kaag

Linkse partijen in de Tweede Kamer willen de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor de komende jaren met 500 miljoen euro verhogen.

GroenLinks, PvdA en SP hebben daartoe een amendement ingediend. De partijen willen er voor 2021 110 miljoen euro bij. Daarmee moet een aangekondigde bezuiniging ongedaan gemaakt worden, staat in een toelichting. De resterende 390 miljoen moet een zogenoemde kasschuif grotendeels terugdraaien. Het kabinet wil 464 miljoen euro uit het geplande budget van de jaren 2023-2025 naar voren halen voor de jaren 2020-2022.

Het voorstel van de drie linkse oppositiepartijen komt voort uit hun gezamenlijke tegenbegroting. Daarin deden zij ook voorstellen voor extra inkomsten.

PvdA en GroenLinks hebben ook een amendement ingediend om te schuiven met 8,5 miljoen euro. De twee partijen willen zo het bedrag dat bestemd is voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en hiv/aids op het huidige niveau houden.

De Kamer zou deze week naast woensdag ook donderdag over de begroting van minister Kaag spreken. Omdat de minister in quarantaine zit, is het vervolg van het debat echter op een later moment.

„Net te horen gekregen dat ik eerder deze week in contact ben geweest met iemand die nu corona blijkt te hebben. Ik ga daarom de komende dagen in quarantaine”, meldde de bewindsvrouw woensdag, na het eerste deel van het debat. „Ik voel me verder gelukkig goed, en werk vanuit huis gewoon door.”