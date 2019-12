Linkse oppositie kritisch op spoedwet aanpak stikstof

De linkse oppositie in de Tweede Kamer toonde zich woensdag kritisch over de spoedwet aanpak stikstof van het kabinet. Daarmee heeft het kabinet mogelijk een probleem; de stikstofwet kan namelijk sneuvelen in de Eerste Kamer.

De spoedwet volgt op het pakket maatregelen dat het kabinet vorige maand presenteerde om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Deze donderdag stemt de Tweede Kamer over de spoedwet, waarna de Eerste Kamer zich erover moet buigen. Of er in beide Kamers voldoende steun is voor de spoedwet, valt echter nog te bezien.

„Is dit een juridisch verantwoord antwoord op de behoeften die er in de samenleving zijn, en is dit houdbaar?”, vroeg PvdA-Kamerlid William Moorlag zich af.

Minister Schouten benadrukte dat het om „een eerste stap” gaat, en een voorloper van een breder pakket. Daarmee handelt het kabinet volgens Schouten in lijn met wat de Raad van State hierover stelde.

PAS

Moorlag sprak, refererend aan het door diezelfde Raad afgeschoten Programma Aanpak Stikstof, van een déjà vu. „Het PAS klopte ook helemaal, maar in z’n uitwerking klopte het niet.” Hij noemde de spoedwet „heel dun als je kijkt naar de problematiek in de samenleving en ook juridisch gezien heel dun.” Of de deels welwillende reactie vanuit het kabinet op een aantal moties van Moorlag voldoende is voor de PvdA, zal moeten blijken.

Ook GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet was kritisch. „De echte maatregelen worden nog steeds vooruit geschoven”, stelde ze. Ook Bromet refereerde aan het debacle van het PAS. „Wij denken, net als de SP en de PvdA, dat deze wet juridisch zeer wankel is; de Raad van State bevestigt dat ook. Wij willen niet wéér tegen de lamp lopen.”

De partij stemde destijds samen met de PvdD tegen het PAS. Volgens Esther Ouwehand (PvdD) verdedigde Schouten woensdag „een systeem wat nog slechter is dan het PAS.”

De SGP stemt zeer waarschijnlijk in met de spoedwet. Minister Schouten reageerde positief op wijzigingsvoorstellen van de partij. De bewindsvrouw reageerde in meerderheid afwijzend op de stroom wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer.

Met name de visie van GroenLinks en de PvdA is voor het kabinet belangrijk. Waar de coalitie in de Tweede Kamer sinds enige tijd net geen minderheid heeft, is het gat in de Eerste Kamer gapender; daar komen de regeringspartijen namelijk structureel zes zetels tekort voor een meerderheid. Zowel GroenLinks (acht zetels) als de PvdA (zes zetels) kunnen het kabinet uit de brand helpen.

Vraag is dus of dat in het geval van de spoedwet aanpak stikstof gaat gebeuren. Een andere mogelijke route is die van steun van meerdere kleine partijen. In de Tweede Kamer is steun van de SGP of van het zelfstandige Kamerlid Van Haga, die uit de VVD-fractie werd gezet, voldoende om de coalitie, die 75 zetels heeft, aan een meerderheid te helpen. In de Eerste Kamer moet er echter meer gesprokkeld worden om tot de benodigde 38 zetels te komen.

Noodwet

Van de rechtse partijen PVV en FVD hoeft het kabinet in elk geval geen steun te verwachten. Die partijen steunen de stikstofaanpak van het kabinet niet. De PVV heeft bovendien zelf een tijdelijke noodwet stikstof gelanceerd. De Tweede Kamer stemt eveneens donderdag over het PVV-wetsvoorstel.

