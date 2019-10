Links wil opheldering na nieuws over bom Irak

Partijen in de Tweede Kamer reageren geschrokken op het nieuws over de Nederlandse precisiebom die een wijk zou hebben verwoest in Irak. Regeringspartij D66 en oppositiepartijen GroenLinks en SP eisen openheid van zaken van defensieminister Ank Bijleveld.

„Als dit klopt is het een groot en heftig verhaal”, zegt SP’er Sadet Karabulut. „Dan heeft de minister een groot probleem.” Net als haar GroenLinks-collega Isabelle Diks heeft Karabulut meermaals „specifiek gevraagd” naar burgerslachtoffers. „Ongelooflijk dat de Kamer nu pas via de pers hoort dat bij een Nederlandse aanval zo onthutsend veel burgerslachtoffers zijn gevallen”, schrijft Diks op Twitter.

„We proberen al jaren maximale transparantie te regelen als het aankomt op burgerslachtoffers”, zegt ook Salima Belhaj van D66. „Dan kunnen we er ook een maatschappelijk debat over voeren en weten nabestaanden wie verantwoordelijk is.”

Het Kamerlid hoopt dat Defensie meer „in beweging” komt en openheid wil bieden.

„Nederland heeft recht op de waarheid”, aldus Karabulut. Ze stelt vragen aan de minister en wil een debat „om ook de vraag te stellen waarom we nooit geïnformeerd zijn”.