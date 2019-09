Links wil loon en belasting bedrijven verhogen

Bedrijven en mensen met een inkomen boven 150.000 euro moeten meer belasting gaan betalen, vindt de linkse oppositie in de Tweede Kamer. Dat geld willen ze gebruiken om de lonen van leraren, zorgpersoneel, agenten en pro-Deoadvocaten te verhogen en de belastingen voor mensen met een kleinere beurs te verlagen.

Als het aan GroenLinks, SP en PvdA ligt, moeten bedrijven 7 miljard euro per jaar meer afdragen, blijkt uit hun zogeheten tegenbegroting. Die bieden ze aan als alternatief voor de begroting die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Bedrijven gaan in de linkse plannen meer belasting betalen op hun winst, maar bijvoorbeeld ook op salarissen boven de 150.000 euro.

De regeringscoalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid en klopt voor steun mogelijk aan bij GroenLinks of de PvdA. De Tweede Kamer buigt zich woensdag en donderdag over de plannen van het kabinet in de Algemene Beschouwingen.

De linkse partijen willen onder andere het minimumloon verhogen en de werkdruk voor bijvoorbeeld leraren verlagen. Ze hopen dat vak en ander werk in de publieke sector aantrekkelijker te maken om de grote personeelstekorten terug te dringen. Verder trekken ze extra geld uit voor de bestrijding van armoede en dakloosheid en voor de jeugdzorg.

Om de woningnood tegen te gaan, willen GroenLinks, SP en PvdA vooral meer huizen bouwen. Ze willen woningcorporaties aanmoedigen door ze een belastingkorting te beloven als ze huizen bouwen of verduurzamen. Ook moet er een fonds komen voor de bouw van sociale huurwoningen.

Als de drie linkse partijen het voor het zeggen hadden, blijft het begrotingsoverschot ongeveer gelijk, constateert het Centraal Planbureau (CPB). Al heeft het planbureau niet doorgerekend of bedrijven bijvoorbeeld de wijk zullen nemen naar het buitenland. De al overbelaste Belastingdienst krijgt het wel moeilijk om de voorgestelde nieuwe belastingen te heffen, waarschuwt het CPB.