Links: bij korting geen steun pensioenakkoord

Als de pensioenen volgend jaar worden verlaagd, valt de parlementaire steun voor het pensioenakkoord weg. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks trekken hun steun dan in, dreigen ze. Zonder de beide linkse partijen is er geen meerderheid.

Miljoenen Nederlanders hangt volgend jaar een korting op hun pensioen boven het hoofd. Veel pensioenfondsen zien zich daartoe gedwongen omdat hun rendementen door de aanhoudende uiterst lage rente tegenvallen.

Die kortingen zijn volgens GroenLinks en PvdA echter „echt onnodig en moeten voorkomen worden”. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees kan vooruitlopend op de nieuwe regels voor de fondsen „de kortingen in de ijskast zetten”, zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. „Dat is een harde eis voor ons.”

De steun van PvdA en GroenLinks is niet alleen nodig voor een meerderheid in Eerste en Tweede Kamer, maar is ook belangrijk voor de vakbonden.