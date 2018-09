Lili en Howick mogen in Nederland blijven

De Armeense kinderen Lili en Howick mogen toch in Nederland blijven. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid in een verklaring bekendgemaakt.

„In de zaak van de kinderen Lily en Howick heeft de Nederlandse overheid samen met de Armeense autoriteiten alles gedaan wat mocht worden verwacht om een solide opvang in Armenië te regelen. Armenië is een veilig land waar de kinderen met hun moeder kunnen worden herenigd”, aldus het ministerie.

„Actuele ontwikkelingen die zich in deze zaak de afgelopen uren hebben voorgedaan hebben er echter toe geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd. De staatssecretaris heeft daarom, alles overwegend, besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven. De betrokken instanties doen er alles aan om te weten te komen of de kinderen nu veilig zijn en waar zij zijn.”

De twee kinderen zouden zaterdag op het vliegtuig worden gezet naar Armenië, maar zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag weggelopen vanaf een adres het Gelderse Wijchen. Zij waren op dat moment volgens de politie bij hun grootouders. De politie heeft de hulp van burgers ingeroepen in de zoektocht naar Lili en Howick uit zorg over de veiligheid en het welzijn van de kinderen van twaalf en dertien.

Vrijdag wees de voorzieningenrechter in Amsterdam de verzoeken om uitstel van de uitzetting naar Armenië af. Volgens de rechter waren goede afspraken gemaakt over onderdak, scholing en geld. De advocaten hadden het verzoek bij de rechtbank ingediend omdat het niet goed zou gaan met de moeder (die al naar Armenië is uitgezet) die daardoor niet voor de kinderen zou kunnen zorgen. Eerder waren er ook al rechtszaken.

De Armeense moeder kwam in 2008 naar Nederland met de twee peuters. Haar asielaanvraag werd telkens afgewezen maar ze verzette zich tegen vertrek. Lili en Howick wonen in Amersfoort en gingen daar naar school. Ze spreken amper Armeens. De burgemeester, klasgenootjes en andere belangstellenden voerden actie voor het gezin.