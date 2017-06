Lid Europees Parlement hoeft onkosten niet te specificeren; velen doen ’t wel

Door een deze week gepubliceerd internationaal onderzoek staan de onkostenvergoedingen die Europarlementariërs ontvangen voor de zoveelste maal in de schijnwerpers. Zes vragen en antwoorden over het salaris en de onkostenvergoedingen van leden van het Europees Parlement (EP).

Hoeveel verdient een EP-lid?

Zijn salaris bedraagt per 1 augustus 2015 circa 98.000 euro. Het Europees Parlement ging kort daarvoor akkoord met een uniforme beloningsregeling voor EP-leden. Dit maakte een einde aan de grote verschillen in de salarissen van Europarlementariërs.

Veel mist rond besteding onkostenvergoeding door Europarlementariërs

Wat krijgt hij daarnaast nog aan onkostenvergoedingen?

Europarlementariërs hebben recht op diverse onbelaste onkostenvergoedingen. Zo is er de maandelijkse vergoeding voor algemene uitgaven (4320 euro per maand). En een verblijfsvergoeding van 306 euro voor elke dag van aanwezigheid op officiële vergaderingen. Tot slot worden de reiskosten van en naar vergaderingen van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg betaald. Anders dan bij de twee eerdergenoemde vergoedingen worden bij deze laatste alleen de daadwerkelijke kosten vergoed, plus vaste vergoedingen per gereisde kilometer.

Waar zijn die vergoedingen voor bedoeld?

De maandelijkse vergoeding voor algemene uitgaven is voor kosten die EP-leden maken in hun eigen land, zoals bijvoorbeeld voor de huur van kantoorruimte en voor de aanschaf van kantoorartikelen.

De verblijfsvergoeding is bedoeld voor hotelkosten, maaltijden en overige kosten. Als blijkt dat een Europarlementariër bij minder dan de helft van de plenaire stemmingen aanwezig is, wordt de verblijfsvergoeding gehalveerd naar 153 euro.

De reiskostenvergoeding kan het parlementlid gebruiken om de kosten te betalen die hij heeft gemaakt voor een businessclass vliegticket, een eersteklastreinticket of 0,50 euro per met de auto afgelegde kilometer.

Is een EP-lid verantwoording schuldig over de besteding van die onkostenvergoedingen?

Wel bij de reiskostenvergoeding en de presentievergoeding, maar die voor algemene uitgaven hoeft niet te worden gespecificeerd. Dat laat onverlet dat veel EP-leden dat toch doen. Sommigen storten het geld dat ze overhouden terug naar het Europees Parlement.

Welke financiële voordelen genieten EP-leden nog meer?

Ze mogen per maand 21.209 euro uitgeven aan personeelskosten voor bijvoorbeeld medewerkers.

Daarnast hebben ze recht op geld voor taal- en informaticacursussen. En ze mogen gratis eerste klas door heel België treinen.

Een EP-lid krijgt dus een hoop geld. Maar verdient hij dat ook?

Het is lastig om een simpel en objectief antwoord te geven op deze vraag. Tal van EP-leden werken hard voor hun geld. En vergeleken met Kamerleden (ruim 107.000 euro per jaar plus onkostenvergoedingen) krijgen ze geen buitensporig hoog salaris.