Lichteffect helpt pinguïns partner vinden

De koningspinguïns in de dierentuin van Antwerpen krijgen hulp bij de voortplanting. In het verblijf komen speciale uv-lampen zodat de dieren makkelijker de felroze of paarse vlakken op de snavel van geslachtsrijpe soortgenoten kunnen waarnemen. Het experiment, volgens de dierentuin uniek in Europa, gaat donderdag op de Internationale Dag van de Pinguïn van start.

Zoo Antwerpen hoopt dat de lichteffecten zullen leiden tot een beter broedsucces van de bedreigde soort, die zich niet gemakkelijk voortplant. „De lampen geven de pinguïns extra informatie over een mogelijke partner”, aldus een woordvoerder. De dierentuin werkt al met lampen in het pinguïnverblijf die de lichtcyclus nabootsen van de subarctische regio’s waar de zeevogels voorkomen. Het uv-licht dat de snavels oplicht is niet zichtbaar voor het menselijke oog.