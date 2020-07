Lichamen omgekomen bemanning marinehelikopter zaterdag terug

De lichamen van de beide bemanningsleden die zondag bij Aruba omkwamen toen hun marinehelikopter in zee stortte, komen zaterdag aan op Vliegbasis Eindhoven. Dat meldt het ministerie van Defensie.

Een KDC-10 transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht brengt de stoffelijke overschotten terug naar Nederland. „Met een korte ceremonie worden ze overgedragen aan hun nabestaanden”, aldus het ministerie.

De 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactische coördinator Erwin Warnies verloren het leven toen hun NH90 na een patrouille in zee crashte. Twee andere bemanningsleden overleefden het.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. De Inspectie Veiligheid Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek naar het ongeluk. Ook de marechaussee is erbij betrokken.

De helikopter is gezonken. De zee ter plaatse is 2 tot 3 kilometer diep. De marine heeft geprobeerd de helikopter drijvende te houden, maar dat lukte niet door de ruwe zee en harde wind. Het bergen van het toestel was van groot belang voor het onderzoek.