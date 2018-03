Levenslang voor Belgische moordenaar

De Belg Renaud Hardy is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op twee vrouwen die hij had verkracht en gemarteld, en moordpogingen op twee andere vrouwen. Een volksjury had de 55-jarige man uit Mechelen woensdagavond al schuldig verklaard in het assisenhof in Tongeren. Een dag later volgde de strafmaat.

De openbaar aanklager noemde hem een van de gevaarlijkste personen in de maatschappij en wilde niet eens praten over verzachtende omstandigheden. De twee vermoorde vrouwen van 82 en 52 jaar „hebben urenlang foltering moeten ondergaan, zijn verkracht, geslagen, mishandeld en vernederd. Ze waren compleet kansloos tegen het razende overwicht van Hardy. Twee andere vrouwen zijn als bij wonder aan de vernietigende agressie van deze man ontsnapt.”

Hardy, die aan Parkinson lijdt, zei donderdag in de rechtbank een „enorm schuldgevoel” te hebben en bood excuses aan de slachtoffers aan. Zijn advocaat had aangevoerd dat hij ontoerekeningsvatbaar is, maar dat werd verworpen.