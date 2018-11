Leven wordt makkelijker voor gehandicapten

Voor de ongeveer 80 miljoen mensen met een handicap in de Europese Unie wordt het leven wat makkelijker. Belangrijke producten en diensten moeten in de toekomst in de hele EU aan dezelfde eisen voldoen, zodat deze groep „volledig” aan de samenleving mee kan doen.

Het gaat om zaken als computers, telefoons, tv’s, geldautomaten, bankdiensten, vervoer, e-books en webwinkels. De regels waarover de lidstaten en het Europees Parlement het donderdag eens zijn geworden, worden omgezet in wetgeving die het voor bedrijven eenvoudiger maakt toegankelijke producten en diensten in heel Europa aan te bieden.

Dat zal leiden tot meer concurrentie en lagere prijzen, verwacht de Europese Commissie, die betere toegankelijkheid van onderwijs, arbeidsmarkt en transport voor gehandicapten voorziet.

„Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet richting een eerlijker en socialer Europa”, reageert EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk, Sociale Zaken en Arbeidsmobiliteit). „De EU wordt een toegankelijkere plek om te leven en werken voor mensen met een handicap.”