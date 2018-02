Leugen Zijlstra haalt Russische pers

De leugen van minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken over zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin heeft ook Russische en andere buitenlandse media gehaald.

Het Russische persbureau Interfax schrijft dat Zijlstra heeft toegegeven dat hij „twaalf jaar lang heeft gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin”.

Het Amerikaanse persbureau AP schrijft over de „potentieel schadelijke” erkenning van de onwaarheid „aan de vooravond van zijn eerste bezoek aan Rusland”. Het artikel van AP is onder meer verschenen op de websites van de kranten The New York Times en The Washington Post.

Ook het persbureau Reuters schrijft over de kwestie.

Zijlstra zou Poetin in 2006 zelf hebben horen praten over een ‘Groot-Rusland’, maar na onderzoek door de Volkskrant heeft hij moeten toegeven dat hij het alleen van iemand anders had gehoord.