Lerarenopleidingen flexibeler met meer ruimte voor vrijstelling

Om lerarenopleidingen op het hbo en de universiteit aantrekkelijker te maken, worden ze flexibeler en komt er meer ruimte voor vrijstelling voor onderdelen die de student al beheerst. Dat hebben minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) en de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) afgesproken.

Met de afspraak komt de minister vooral zij-instromers tegemoet, die vaak al deels ervaring hebben met de lesstof. Vrijstelling betekent dat de opleiding beter aansluit, zegt de minister. Voor hen gaat dit „veel betekenen”, schrijft Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

Het aantrekkelijk maken van lerarenopleidingen is een belangrijk speerpunt van het ministerie, omdat het lerarentekort ook de komende jaren nog dreigt op te lopen. Volgens het ministerie moeten zij-instromers met werkervaring „uitgedaagd en begeleid” worden en zijn flexibele opleidingen nodig „om deze groep vast te houden”.

Jan Bogerd, bestuursvoorzitter van de Vereniging Hogescholen, spreekt van „een belangrijke doorbraak in de verdere flexibilisering van de lerarenopleidingen”. Volgens Han van Krieken (VSNU) sluiten lerarenopleidingen door deze afspraak beter aan bij de „behoeften van academici die later in hun leven willen kiezen voor het mooie beroep van leraar.”