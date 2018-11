Leraren voelen zich al jaren onveiliger

Leraren voelen zich al jaren steeds onveiliger in de klas. Het ministerie van Onderwijs peilt dat iedere twee jaar en ziet het verslechteren, al gaat het niet om grote verschuivingen.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) herhaalt nog maar eens dat schelden, duwen en intimideren „onacceptabel” is en doet een beroep op iedereen om dat uit te bannen. Schoolleiders moeten „alles op alles zetten voor een veilige werkomgeving” en docenten moeten voor elkaar opkomen. Slob vraagt leerlingen „elkaar aan te spreken op slecht gedrag” en ouders om hun kinderen respect voor de leraar te leren.

In 2010 voelde 94 procent van de docenten zich nog veilig in de klas. Zes jaar later was dat teruggelopen tot 88 procent. De cijfers lijken de bevindingen te bevestigen die onderzoeksbureau DUO eerder op de dag naar buiten bracht.