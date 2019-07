Lelystad Airport volgend jaar nog niet open

De opening van de vernieuwde luchthaven in Lelystad zal niet volgend jaar april plaatsvinden. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur meldt aan de Tweede Kamer dat de planning „niet langer haalbaar” is.

De problemen komen door het recente besluit van de Raad van State om het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig te verklaren. Van Nieuwenhuizen liet vorige week al weten dat het „niet eenvoudig” ging worden om Lelystad Airport in april te openen.

Een nieuwe datum voor de opening wordt niet genoemd. „De komende periode wordt voortvarend doorgewerkt met het doel om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen”, aldus de bewindsvrouw.

De uitspraak van de Raad van State betekent dat het ministerie moet aantonen dat de stikstofuitstoot niet onacceptabel toeneemt als Lelystad Airport er komt. Het vonnis heeft voor veel landbouw en infrastructurele projecten gevolgen.

Van Nieuwenhuizen zoekt naar een oplossing voor Lelystad, maar dat kan even duren. „Dit moet zorgvuldig gebeuren, juist om tot een goede oplossing te komen die recht doet aan de bescherming van Natura-2000 gebieden en tegelijkertijd ruimte kan bieden aan economische ontwikkelingen. Een eerste analyse van de oplossingsrichtingen van de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS laat zien dat dit niet past in de gehanteerde planning.”

Ook wacht ze nog steeds op een besluit van de Europese Commissie over de plannen voor Lelystad Airport. Dat duurt nog even, schrijft ze aan de Kamer. De Commissie zal „op zijn vroegst” in september met haar oordeel komen.

Het vliegveld in Flevoland moet vakantievluchten van Schiphol overnemen. Het wordt de derde keer dat de opening van Lelystad wordt uitgesteld. In het oosten en noorden van het land is veel verzet tegen het vliegveld. Daar vrezen ze geluidsoverlast.