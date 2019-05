Leidinggevende KMA geschorst om relaties

Een leidinggevende van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) is geschorst omdat hij relaties had met meerdere vrouwelijke cadetten. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt berichtgeving van de Telegraaf hierover.

Het departement wil niks zeggen over de rang van de man om privacyredenen. Volgens de krant gaat het om een pelotonscommandant (een kapitein) die met vijf cadetten een relatie heeft gehad.

„Het is binnen Defensie niet toegestaan een seksuele relatie aan te gaan indien er sprake is van een hiërarchische relatie of een andere machtsverhouding zoals instructeur-leerling”, aldus het ministerie.

De zaak is onderzocht door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie nadat er meldingen over de man waren binnengekomen. Binnen een paar weken zal de baas van de landmacht, luitenant-generaal Leo Beulen, een definitief besluit nemen over de toekomst van de betrokken militair.

Deze kwestie was volgens het ministerie één van de aanleidingen voor de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) om een „breder onderzoek” te beginnen naar de sociale veiligheid binnen de opleidingen.

In december meldde staatssecretaris Barbara Visser dat twee onderzoeken waren ingesteld naar mogelijke misstanden op de NLDA. Er zouden racistische en pornografische afbeeldingen met verwijzingen naar nazi-Duitsland hebben gecirculeerd.

Deze onderzoeken vinden plaats op de KMA en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), die beide onderdeel zijn van de NLDA. Nog voor de zomer moeten deze onderzoeken zijn afgerond.

Verbetering van de sociale veiligheid is een prioriteit voor het ministerie. Onderzoek van de onafhankelijke commissie-Giebels wees vorig najaar uit dat er op dit vlak nog veel te verbeteren is bij Defensie.