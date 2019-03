Leiders linkse oppositie hebben gestemd

De fractieleiders van de linkse oppositie hebben hun stem inmiddels uitgebracht. De partijen krijgen mogelijk een cruciale rol in de Eerste Kamer. Volgens de peilingen dreigt de coalitie haar meerderheid in de senaat te verliezen.

De eerste die naar het stembureau trok was Lodewijk Asscher van de PvdA. Hij bracht rond 07.30 uur zijn stem uit voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. In zijn kielzog nam hij een aantal jongeren mee. Hij wil jongeren daarmee stimuleren om te gaan stemmen.

Halverwege de ochtend togen Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) naar het stembureau. Klaver deed dat in stemlokaal in een boekhandel tegenover de Tweede Kamer. Marijnissen ging stemmen in haar woonplaats Oss. Het zijn de tweede verkiezingen voor Marijnissen als politiek leider van de SP.

Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft de steun van 38 senatoren in de Eerste Kamer, dat is een meerderheid van één.