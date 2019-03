Leiders grote partijen hebben gestemd

De leiders van de dertien partijen die in de Tweede Kamer zitten, hebben gestemd voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Voor de coalitiepartijen is het een spannende dag. De peilingen wijzen erop dat het kabinet zijn meerderheid van één zetel in de Eerste Kamer verliest.

VVD-voorman en premier Mark Rutte stemde in zijn woonplaats Den Haag. Rob Jetten van D66 was de eerste leider van de vier coalitiepartijen die zijn stem uitbracht. Hij vulde het stembiljet al om 07.30 uur in Ubbergen in. Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan-Segers (ChristenUnie) gingen respectievelijk in Voorburg en Hoogland naar de stembus.

De leider van de grootste oppositiepartij, Geert Wilders van de PVV, trok naar Duindorp in Den Haag om te stemmen. De voorman van de andere populistische partij, Thierry Baudet van Forum voor Democratie, toog naar een stembureau in zijn woonplaats Amsterdam. Hij riep iedereen op om te gaan stemmen.

De coalitie kijkt mogelijk straks voor steun in de Eerste Kamer naar de PvdA en GroenLinks. Jesse Klaver van die laatste partij stemde in een boekhandel tegenover de Tweede Kamer. Lodewijk Asscher van de PvdA ging vergezeld van jongeren stemmen. Hij wil deze groep zo aansporen vooral te gaan stemmen.