Legercompagnieën opgedoekt om personeelstekort

Het korps mariniers en de landmacht moeten compagnieën tijdelijk samenvoegen omdat ze die niet meer kunnen bemensen. Daardoor kunnen de eenheden voorlopig volledig blijven oefenen, maar op den duur dreigt dat zich wel te wreken. „Dan zouden we niet meer alles kunnen doen”, erkent het ministerie van Defensie.

„Enkele compagnieën van de landmacht” zijn tijdelijk samengegaan, bevestigt Defensie na berichtgeving van De Telegraaf. Van het korps mariniers is één compagnie voor even opgeheven.

Defensie heeft een personeelstekort van 13 procent. De krijgsmacht slaagt er tegenwoordig beter in nieuwe mensen aan te trekken, maar veel personeel vertrekt na een paar jaar. Overal zitten werkgevers te springen om personeel, en zij bieden vaak betere doorgroeimogelijkheden.

Defensie spreekt van „een moeilijke situatie. We zetten nu vooral in op het behouden van personeel. We werken aan betere doorstroom en kijken of we vaker bindingspremies kunnen verstrekken. Ook willen we minder uitvallers tijdens de opleiding en minder fysieke eisen stellen aan personeel dat dat niet nodig heeft.”