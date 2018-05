Leger krijgt nieuwe verkenners voor NBC-wapens

De landmacht krijgt nieuwe verkenningsvoertuigen die een dreiging of een aanval met massavernietigingswapens kunnen vaststellen. De oude zijn gedateerd en versleten. De vervanging kost 25 tot 100 miljoen euro.

De dreiging van nucleaire, biologische en chemische wapens is de afgelopen jaren toegenomen, stelt Defensie. Door bijvoorbeeld de gifgasaanvallen in Syrië en de moordaanslag op een Russische dubbelspion in het Britse Salisbury houdt Defensie er rekening mee dat ook Nederland met die zogeheten NBC-wapens te maken kan krijgen.

De twaalf Fuchs-pantservoertuigen die de landmacht nu nog gebruikt, zijn binnenkort niet meer tegen hun taak opgewassen. Ze beschermen de bemanning niet meer genoeg, herkennen de nieuwste wapens niet en hebben steeds vaker panne. Over een jaar of drie moeten ze plaatsmaken voor de nieuwe.

Nederland hoopt bij de aanschaf te kunnen samenwerken met bondgenoten als Duitsland en België.