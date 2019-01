Ledental ChristenUnie groeit voor derde jaar op rij

De ChristenUnie is in 2018 licht gegroeid; van 25.071 naar 25.170 leden. Dat zijn 99 nieuwe leden

Die groei is minder fors dan in het verkiezingsjaar 2017 toen de partij steeg van 23.695 naar 25.071 leden. Daar staat tegenover dat tussen 2008 en 2016 ruim 4200 leden de partij verlieten.

Die terugloop deed zich met name voor in 2010, na de val van het kabinet-Balkenende IV (CDA/PvdA en CU), en in 2011.

De dalende trend lijkt vanaf 2016, toen de partij 23.398 leden telde, te zijn gekeerd. Sindsdien groeide de partij van lijsttrekker Gert-Jan Segers drie keer op rij.

„Door de steun van de leden kunnen we onze boodschap sterker en sterker laten horen”, stelde partijvoorzitter Piet Adema donderdag desgevraagd.

Hij denkt dat de ChristenUnie groeit „doordat de kiezers zich herkennen in ons onversneden christelijk-sociale geluid en zien wat we daarmee voor het land kunnen doen.”