Leden 50PLUS kiezen opvolger Krol

Leden van 50PLUS mogen zaterdag in Hilversum voor hun nieuwe lijsttrekker en partijleider stemmen. De belangrijkste taak van de nieuwe lijsttrekker is om voor de verkiezingen van maart de rust te laten terugkeren.

De partij kwam de afgelopen maanden vooral in het nieuws door intern geruzie. Voormalig partijleider Henk Krol en oud-voorzitter Geert Dales zijn uiteindelijk met slaande deuren vertrokken. De nieuwe partijleider moet dus de schoenen vullen van Krol, die veel bekendheid geniet.

In totaal zijn er zes kandidaten, van wie twee in de Tweede Kamer zitten namens 50PLUS: fractievoorzitter Corrie van Brenk en Léonie Sazias. Van Brenk is een van de kanshebbers, naast Liane den Haan. Zij is voorzitter van ouderenorganisatie ANBO en werd voorgedragen door het partijbestuur.

Ook Sazias en het Rotterdamse raadslid Ellen Koelen (beiden kandidaat) zijn te spreken over Den Haan. Sazias heeft aan leden al verteld dat ze haar kandidatuur gaat intrekken op de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS. Leden die van plan waren op haar te stemmen zal ze oproepen op Den Haan te stemmen. Het Provinciale Statenlid Jan Frans Brouwers en René Graafsma uit Bilthoven hebben zich ook kandidaat gesteld.

Het belangrijkste verschil tussen Den Haan en Van Brenk is hun standpunt over het pensioenakkoord tussen werkgevers, het kabinet en de vakbonden. Van Brenk is mordicus tegen dat akkoord, en de partij heeft altijd haar afkeur ervan uitgesproken. Den Haan heeft als voorzitter van ANBO onder voorwaarden ingestemd met het pensioenakkoord.