Leden 50PLUS kiezen Krol weer tot lijsttrekker

De leden van 50PLUS willen Henk Krol opnieuw als lijsttrekker. Van de uitgebrachte stemmen steunde 89 procent de kandidatuur van Krol. „Ik ben met stomheid geslagen”, reageerde Krol die de enige kandidaat was.

Het is de derde keer dat hij de voorman wordt van 50PLUS bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het was voor het eerst dat de ouderenpartij een ledenraadpleging organiseerde over de lijsttrekker.

De 69-jarige Krol zit - met een kleine onderbreking - sinds 2012 in de Tweede Kamer. De partij is zaterdag bijeen in Apeldoorn voor de algemene ledenvergadering. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn uiterlijk in maart 2021.