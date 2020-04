Leden 50PLUS beslissen over aanblijven partijvoorzitter

De leden van 50PLUS gaan stemmen of partijvoorzitter Geert Dales kan aanblijven. Ook de drie Tweede Kamerleden die het vertrouwen in Dales hadden opgezegd, willen diens lot aan de leden overlaten.

Kamerleden Corrie van Brenk, Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo scharen zich achter fractie- en partijleider Henk Krol, die zo’n ledenraadpleging had voorgesteld. Dales is met die uitkomst „als een kind zo blij”, al vond hij zo’n stemming over zijn positie dinsdag nog niet nodig.

„De eenheid is hersteld”, laten Krol en de drie Kamerleden weten na nieuw crisisoverleg woensdag. Dat het drietal het vertrouwen in Dales heeft opgezegd is „een niet mis te verstaan signaal”, maar „het is aan de leden om te bepalen wie hun voorzitter is”, zegt de vierkoppige Kamerfractie nu.

De Kamerfractie vraagt het partijbestuur „spoedig” een ledenraadpleging te organiseren, onder „toezicht van een onafhankelijke commissie”. Door de coronamaatregelen moet die stemming hoogstwaarschijnlijk digitaal of schriftelijk gebeuren. Die opzet voedde eerder nog de argwaan van tegenstanders van Dales, die vreesden dat hij de stemming naar zijn hand zou zetten.

Dales gaat snel aan de slag met de ledenraadpleging, die „het bestuur toch al van plan” was. Hij hoopt dat ook zijn conflict met erevoorzitter Jan Nagel en Martin van Rooijen, de aanvoerder van 50PLUS in de Eerste Kamer, wordt bijgelegd. Er valt nog wel wat uit te praten, want de manier waarop zij zich tegen Dales hebben gekeerd, zit de partijvoorzitter wel dwars. „Het zou goed zijn van hen te horen, maar ik pak anders ook zelf de telefoon wel.”

Nagel en Van Rooijen voerden de strijd woensdagochtend juist op. Ze maakten niet alleen Dales, maar ook Krol verwijten. Die zou vertrouwelijk verzoeningsoverleg hebben opgenomen en uit de school zijn geklapt. Dat is volgens de twee niet alleen „laakbaar”, maar zelfs „strafbaar”.

Dales rekent erop dat hij opnieuw het vertrouwen van de leden krijgt. Hij wijst op de ruime steun die het bestuur onlangs nog kreeg voor een plan om de leden op afstand te raadplegen.

„Was dit nu al het gesodemieter waard?”, vraagt Dales zich af. Hij was naar eigen zeggen altijd al voorstander van meer ledenraadplegingen. Dan kunnen alle ruim 5000 leden zich uitspreken, en niet alleen de leden met een overmaat aan geldingsdrang die opdraven voor partijbijeenkomsten. Hun greep op de partij zal minder sterk worden, zegt de partijvoorzitter.