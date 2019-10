Laura van Geest nieuwe bestuursvoorzitter AFM

Laura van Geest wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën bekendgemaakt. De huidige directeur van het Centraal Planbureau (CPB) treedt aan per 1 februari volgend jaar voor een termijn van vier jaar.

Van Geest is de definitieve opvolger van Merel van Vroonhoven, die eerder dit jaar opzien baarde door haar topfunctie bij de financiële toezichthouder te verruilen voor een baan voor de klas. Sinds haar vertrek vorige maand heeft bestuurslid Hanzo van Beusekom tijdelijk de dagelijkse leiding bij de AFM.

„Ik ben zeer verheugd dat Laura van Geest bereid is om zich de komende jaren voor de AFM in te zetten”, zegt Hoekstra. „Met haar jarenlange ervaring, haar onafhankelijke blik en grote deskundigheid bij het CPB en eerder bij het ministerie van Financiën is ze een aanwinst voor de AFM.”